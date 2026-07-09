Первые кадры: КамАЗ опрокинулся в жестком ДТП и вылетел с дороги

В Удмуртии на камеру попал КамАЗ после жесткого кульбита

В Удмуртии КамАЗ перевернулся на трассе в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

«Камазист не справился с управлением и опрокинулся на трассе «Нижние Быги — Старые Быги» в Шарканском районе.49-летний водитель съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся», – говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, что в момент аварии транспорт вылетел с дороги, перевернулся и упал на боковую часть. В результате произошедшего большегруз получил повреждения: у него сильно смят кузов. Кроме того, травмы получил водитель КамАЗа: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. По данным канала, в автоцистерне были химические вещества, не являющиеся опасным грузом.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра.

Ранее сообщалось, что водитель заживо сгорел в иномарке после жесткого ДТП.