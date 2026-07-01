Водитель заживо сгорел в иномарке после жесткого ДТП

В Воронеже человек сгорел вместе с иномаркой в момент ДТП

На воронежской трассе подросток заживо сгорел в иномарке после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и Твой Воронеж».

«Авария произошла ночью, около трех часов, на трассе Курск — Эртиль в Панинском районе. 17-летний водитель Kia Rio не справился с управлением. Машина ушла в кювет, перевернулась и врезалась в дерево», – говорится в публикации.

По данным канала, от удара машина воспламенилась и сгорела вместе с несовершеннолетним водителем до приезда спасателей. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

До этого в Краснодаре машина опрокинулась в серьезном ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по дороге, при этом после аварии к поврежденному транспорту подходят очевидцы,а водитель самостоятельно выбирается из иномарки. О состоянии автомобилиста не сообщается.

Ранее челябинец на авто перевернулся в воздухе и напал на бригаду скорой.