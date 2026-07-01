Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Автомобили

Водитель заживо сгорел в иномарке после жесткого ДТП

В Воронеже человек сгорел вместе с иномаркой в момент ДТП
Telegram-канал Мой и твой Воронеж

На воронежской трассе подросток заживо сгорел в иномарке после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и Твой Воронеж».

«Авария произошла ночью, около трех часов, на трассе КурскЭртиль в Панинском районе. 17-летний водитель Kia Rio не справился с управлением. Машина ушла в кювет, перевернулась и врезалась в дерево», – говорится в публикации.

По данным канала, от удара машина воспламенилась и сгорела вместе с несовершеннолетним водителем до приезда спасателей. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

До этого в Краснодаре машина опрокинулась в серьезном ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по дороге, при этом после аварии к поврежденному транспорту подходят очевидцы,а водитель самостоятельно выбирается из иномарки. О состоянии автомобилиста не сообщается.

Ранее челябинец на авто перевернулся в воздухе и напал на бригаду скорой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!