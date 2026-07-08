Российские таксисты смогут работать на автомобилях Jetour, Tenet, Omoda и Jeland

В ближайшее время список автомобилей российского производства, допущенных для работы в такси, будет расширен за счет новых моделей марок Jetour, Tenet, Omoda и Jeland. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

После утверждения расширенного списка соответствующее распоряжение правительства будет опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, уточняется в публикации.

До этого Минпромторг РФ неоднократно расширял перечень техники, одобренных для таксомоторных перевозок. В новую версию документа вошли некоторые кроссоверы Haval, Tenet, Omoda и Jetour.

Закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, вступил в России в силу с 1 марта. Есть два условия внесения модели в реестр, при этом достаточно, чтобы она соответствовала только одному из них.

Во-первых, автомобиль может соответствовать требуемому уровню локализации, измеряемому в баллах. Во-вторых, в список включают машины, выпускаемые по специальным инвестиционным контрактам, которые были подписаны с марта 2022 по март 2025 года.

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