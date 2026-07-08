Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Российские таксисты смогут работать на автомобилях Jetour, Tenet, Omoda и Jeland

Минпромторг расширит список такси за счет новых Jetour, Tenet, Omoda и Jeland
Jeland

В ближайшее время список автомобилей российского производства, допущенных для работы в такси, будет расширен за счет новых моделей марок Jetour, Tenet, Omoda и Jeland. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

После утверждения расширенного списка соответствующее распоряжение правительства будет опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, уточняется в публикации.

До этого Минпромторг РФ неоднократно расширял перечень техники, одобренных для таксомоторных перевозок. В новую версию документа вошли некоторые кроссоверы Haval, Tenet, Omoda и Jetour.

Закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, вступил в России в силу с 1 марта. Есть два условия внесения модели в реестр, при этом достаточно, чтобы она соответствовала только одному из них.

Во-первых, автомобиль может соответствовать требуемому уровню локализации, измеряемому в баллах. Во-вторых, в список включают машины, выпускаемые по специальным инвестиционным контрактам, которые были подписаны с марта 2022 по март 2025 года.

Ранее «КамАЗ» признался, кого тайно тестирует в своих цехах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!