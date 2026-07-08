В Карелии ДПС обнаружили мужчину с «сюрпризом» в багажнике

В карельском городе Питкяранте 31-летний местный житель попытался провезти наркотики, спрятавшись в багажнике автомобиля своих приятелей. Об этом сообщил Telegram-канал «Daily Карелия».

Инцидент произошел в конце апреля. Компания собралась на рыбалку. Один из мужчин знал, что неподалеку находится тайник с синтетическим наркотическим веществом, и заранее спланировал его забрать.

Когда компания собралась возвращаться, мужчина попросил друзей разрешить ему проехаться в багажнике, объяснив свою просьбу желанием развлечься. Позже он попросил остановиться автомобиль у обочины дороги. Мужчина вышел и вскоре вернулся обратно в багажник. Как позже выяснилось, именно в этот момент он забрал из тайника сверток с наркотическим средством, говорится в публикации.

Вскоре автомобиль был остановлен инспекторами ДПС для проверки. При досмотре машины полицейские обнаружили в багажнике мужчину, а также колбу с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим гашишем массой 0,645 грамма.

По данным канала, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В этом году суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Теперь, с учетом нового эпизода, мужчине грозит реальный тюремный срок.

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