В Гидрометцентре предупредили водителей об изменении погоды

К концу рабочей недели жара в Московском регионе может усилиться до 31 градуса. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

«Температура воздуха в Москве может подняться до 25-27 градусов выше нуля, в Подмосковье воздух прогреется от плюс 22 до плюс 27 градусов, на востоке области - до плюс 31 градуса», - сказал собеседник агентства.

В Гидрометцентре РФ уточнили, что рост температуры будет происходить на фоне облачной погоды с прояснениями и осадками. Синоптики прогнозируют в столичном регионе кратковременный дождь, местами грозу, а в Подмосковье — сильный дождь и ливень. В пятницу ожидается ветер восточной четверти со скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра.

Ранее москвичам посоветовали пока не ждать комфортного лета.