Видео: КамАЗ врезался в паром с россиянами

В Нижегородской области большегруз влетел в паром с людьми и попал на камеру

В городе Павлово Нижегородской области большегруз врезался в паром. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«В Павлове КамАЗ вылетел на набережную и врезался в паром с людьми. Информации о пострадавших нет», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на месте ДТП собралась толпа, при это заметно, что в результате произошедшего большегруз получил повреждения: у транспорта смят кузов и разбита передняя часть. Остальные детали аварии неизвестны.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД.