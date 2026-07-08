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«Яндекс» создал российский аналог Красного гида «Мишлен» по ресторанам Юга России

Ресторан «Скотина» вошел в гастрономический гид «Яндекс Еды»
Vitalii Cheban/Shutterstock/FOTODOM

Сервис «Яндекс Еда» представил обновленный гастрономический путеводитель Ultima Guide, в который вошел 51 ресторан и бар из пяти городов Юга России, следует из официального сообщения компании, поступившего в «Газету.Ru». Отмечается, что в гид включены только заведения с высоким уровнем кухни и обслуживания.

В гид включены заведения Краснодара, Ростова-на-Дону, Геленджика и Новороссийска. Результаты отбора были объявлены 7 июля 2026 года на церемонии в Сочи.

В основной список вошли 49 ресторанов. Значительная часть из них работает с локальными продуктами и развивает гастрономические традиции южного региона. Среди отобранных заведений — краснодарский ресторан «Скотина», специализирующийся на блюдах из мяса и субпродуктов кубанского скота, а также ростовский «Казак», чья концепция основана на кулинарном наследии донских казаков. В гид также вошли рестораны при винодельнях.

Помимо ресторанов, в путеводитель попали два бара. Это секретный краснодарский «Детектив, где Вы?», вход в который можно найти по указаниям на стенах, и ростовский O.W.Grant, вдохновлённый фильмом-притчей «Трасса-60».

Путеводитель опубликован на сайте Ultima Guide, а также доступен в приложении «Яндекс Еда» в разделе «Сходить». Пользователи могут прочитать описание заведений, ознакомиться с рейтингами и забронировать столик онлайн.

До этого проект был представлен только в Сочи. Его цель — помочь пользователям быстрее находить лучшие места для посещения, а рестораторам — попадать в число рекомендованных заведений.

Ранее сообщалось, что в России проведут гастропроект с участием мишленовских шеф-поваров.

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