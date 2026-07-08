«Топливо закончилось»: краснодарка разрыдалась из-за бензина и попала на камеру

В Краснодаре бензин закончился перед водительницей, которая простояла в очереди два часа. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«В Краснодаре девушка рассказала, что простояла в очереди на АЗС около 2,5 часа. Но когда очередь наконец дошла до нее, топливо на заправке закончилось», – говорится в публикации.

Водительница сняла себя на камеру. По словам краснодарки, все происходило в жару, при этом после долгого ожидания водительница так и не смогла заправить автомобиль.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что драка двух водительниц из-за бензина попала на видео.