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Краснодарец ударил женщину по лицу и попал на камеру

В Краснодаре на видео сняли велосипедиста, который ударил женщину за отказ познакомиться

В Краснодаре велосипедист ударил женщину за отказ познакомиться. Об этом сообщает Telegram-канал «Чп Краснодара и края».

«Сегодня, в 7:50 утра с угла здания по улице Минской, 25 до Минской, 19 девушку преследовал мужчина на велосипеде, оказывая навязчивое зрительное внимание к ней. Девушка, увидев это попросила человека прекратить это делать», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина на велосипеде едет за девушкой. По данным канала, уйдя вне зоны камеры, краснодарка попросила не преследовать ее, в ответ на это мужчина ударил прохожую по лицу.

До этого в Санкт-Петербурге пассажир автобуса избил пенсионера со слуховым аппаратом. Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина выходит из транспорта и начинает избивать человека. По словам прохожих, пенсионер потерял сознание и лишился слухового аппарата. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с травмой лица.

Ранее сообщалось, что драка двух водительниц из-за бензина попала на видео.

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