Водителям назвали наказание за отсутствие знака аварийной остановки в 2026 году

Знак аварийной остановки исключен из перечня обязательных элементов, но ПДД в ряде случаев требуют его применения. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.

«У нас из основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации в 2024 году исключили знак аварийной остановки как обязательный элемент, но другие главы правил дорожного движения предписывают обязательно выставлять знак аварийной остановки», — сообщил адвокат.

В частности, знак должен использоваться при ДТП, а также при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена (с учетом видимости и расположения автомобиля). Кроме того, знак следует разместить на задней части буксируемого транспортного средства, если на нем не работает аварийная сигнализация.

За отсутствие знака аварийной остановки, например при ДТП, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ — штраф в размере 1 тыс. рублей.

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