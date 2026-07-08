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Юрист предупредил о наказании за самостоятельную варку бензина

Юрист Воропаев: за самопальное изготовление бензина грозит штраф до 15 тысяч рублей
Zamir Usmanov/Russian Look

Попытки сварить топливо на кухне или в гараже могут обернуться не только поломкой двигателя, но и претензией правоохранителей. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» юрист Лев Воропаев. Он отметил, что в России резко вырос интерес к самостоятельному изготовлению бензина — за месяц число запросов в интернете выросло в три раза.
 
«Здесь речь о нарушении правил пожарной безопасности. За изготовление топлива для себя, без продажи, физлицу грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Если последствия в виде тяжкого вреда здоровью или смерти — это 219-я статья УК, вплоть до 7 лет лишения свободы. Но для личных целей — это нарушение правил пожарной безопасности, статья 20.4 КоАП», — сказал Воропаев.
 
По словам юриста, если речь идет о предпринимательской деятельности, то в зависимости от масштабов производства может наступить административная ответственность по статье 14.1 КоАП со штрафом до 2 тыс. рублей. При обороте в несколько миллионов рублей, что вряд ли достижимо в бытовых условиях, возможна уже уголовная ответственность.
 
Воропаев также отметил, что теоретически можно говорить об экологической ответственности — в случае загрязнения почв и воды. Однако, по его мнению, при варке топлива в городской квартире такие риски практически отсутствуют.

Ранее юрист рассказал, какое наказание ждет жильца за хранение электросамоката в подъезде.

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