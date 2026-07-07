Стритрейсеры в Москве пожаловались на некачественное топливо

Московские стритрейсеры почти вдвое сократили количество уличных гонок. Как сообщает телеграм-канал Mash, главная причина — проблемы с бензином. Вместо традиционных заездов и визга резины на крутых поворотах экстремалы теперь собираются на посиделки, где обсуждают, где достать топливо.

По данным канала, изменился и средний возраст участников. Если раньше за руль болидов садились гонщики старше 30 лет, то теперь основную аудиторию составляют парни 18–22 лет. Мероприятия также претерпели изменения: вместо скорости и адреналина — междусобойчики под музыку, разговоры и обсуждение насущных проблем.

Гонщики жалуются, что машины все чаще ломаются из-за некачественного топлива, а порой найти бензин для заездов становится настоящей проблемой. В итоге стритрейсинг, по наблюдению Mash, превращается из экстремального хобби в клуб по интересам — любители скорости теперь обсуждают «болячки» своих автомобилей, а не готовятся к новым гонкам.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.