Видео: ДПС обстреляли старую «девятку» с человеком, чтобы догнать ее

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Собинский» Владимирской области получили сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2109. Спустя некоторое время он был обнаружен в городе Лакинске, сообщает пресс-центр МВД России.

Инспекторы попытались остановить транспортное средство, перекрыв движение патрульным автомобилем. Однако правонарушитель объехал его по обочине, при этом он опасно маневрировал, уточняется в публикации.

В ходе преследования полицейские увидели, как злоумышленник совершил столкновение с автомобилем Kia и, не останавливаясь, покинул место ДТП. Для остановки ВАЗ-2109 инспекторы применили оружие. После нескольких прицельных выстрелов по колесам машина съехала в кювет. За рулем оказался нетрезвый ранее судимый 25-летний житель города Собинки.

До этого кроссовер сбил дорожный знак, едва не наехав на пешеходов, и поехал дальше.

Во Владимире водитель кроссовера не справился с управлением при выполнении разворота и наехал на стоящий на тротуаре столб с дорожными знаками и пешеходным светофором, что попало на видео.

На кадрах ролика видно, как автомобиль во время маневра поначал ехал на пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора, но ситуация пошла по другому сценарию, благодаря чему никто из людей не пострадал. Не выходя из машины, автомобилист сдал назад и поехал дальше.

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