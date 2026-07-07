Появились первые кадры: в Подмосковье произошло фатальное ДТП с Volkswagen

На трассе «Балтия» в Истринском городском округе Volkswagen попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Фольксваген» столкнулся с грузовиком, после чего улетел в кювет», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, при этом сильно разбита задняя часть, багажник буквально вмят в салон Volkswagen. По данным канала, в результате произошедшего два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД.