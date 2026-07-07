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Названы самые надежные автомобили Audi с пробегом

WhatCar перечислил рейтинг самых надежных автомобилей Audi с пробегом
Audi

Издание WhatCar совместно со страховой компанией MotorEasy провели опрос среди британских автовладельцев и составили рейтинг самых надежных моделей Audi на вторичном рынке. В список вошли 8 автомобилей, которые реже всего ломаются.

Лидером рейтинга стал компактный кроссовер Audi Q2, выпускаемый с 2016 года. Его надежность оценили в 98,5%, а с поломками за последние два года столкнулись лишь 10% владельцев. Чаще всего проблемы были связаны с двигателем, но все ремонтные работы для владельцев оказались бесплатными.

На втором месте — хэтчбек Audi A1 текущего поколения (с 2018 года) с показателем надежности 97,5%. На поломки пожаловались 20% владельцев, отметив, что главными слабыми местами модели являются электроника, выхлопная система и трансмиссия. В 75% случаев ремонт занял не более одного дня.

Замыкает тройку лидеров купе Audi TT (2014–2024 годы) с надежностью 96,1%. Поломки возникли у 20% машин, чаще всего выходили из строя кондиционер, двигатель и выхлопная система. Производитель оплатил ремонт в 80% случаев, а 20% владельцев ремонт обошелся в сумму до 50 фунтов стерлингов.

В топ-8 самых надежных моделей Audi вошли также Audi A3 (с 2020 года, надежность 93%), Audi Q3 (2018–2025, 92,8%), Audi Q4 e-tron (с 2021 года, 90,4%), Audi A6 (2018–2025, 90,2%) и Audi A4 (2015–2024, 90,1%).

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось о старте продаж пятиместного Tenet T8 в России по цене от 3 млн рублей.

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