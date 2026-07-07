Видео: Volkswagen Polo с россиянами разбился в фатальном ДТП

В Волгоградской области на видео сняли Volkswagen, который разворотило в аварии

В Волгоградской области Volkswagen попал в фатальное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Волгограда».

«ДТП произошло в районе Моторного кладбища на Третьей продольной. По данным полиции, 29-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в бордюр и опрокинулся», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот и стекла, а детали разбросаны по проезжей части. На записи также заметно, что на место прибыли медики.

По данным канала, в результате произошедшего два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, еще четыре человека, в том числе годовалый ребенок пострадали. Прибывшие медики доставили людей в больницу.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на четвертом километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.