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Топливо для молодоженов: россияне начали дарить бензин на свадьбу

В России начали дарить бензин на свадьбу
Telegram-канал ДТП И ЧП СПб

В сети завирусилась памятка с градацией количества подарочного бензина для молодоженов. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

В России набирает популярность необычный свадебный тренд — вместо традиционных конвертов с деньгами и бытовой техники гости все чаще дарят молодым бензин.

Согласно опубликованной в интернете шпаргалке, объем топлива, которое следует преподнести на свадьбу, напрямую зависит от того, кем гость приходится новобрачным. Самые близкие родственники, судя по инструкции, должны подарить полный бак, тогда как от дальних знакомых и коллег достаточно символической заправки.

Новый тренд активно обсуждается в сети. Официального комментария от создателей памятки пока не поступало.

До этого стало известно, что россияне начали искать способы приготовления бензина в домашних условиях. Это доказывает статистика запросов в интернете.

Ранее сообщалось, что в Яндексе в разы выросло количество запросов на тему «как слить бензин».

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