Робот-доставщик впервые в истории скрылся с места ДТП в Москве

В Москве робот-доставщик врезался в машину и скрылся с места ДТП

В Москве робот-доставщик впервые покинул место дорожно-транспортного происшествия. Видео инцидента появилось в Telergam-канале «ДТП и ЧП Москва».

По данным канала, происшествие случилось на Базовской улице у дома № 14 в районе Западное Дегунино. На кадрах видно, как беспилотный курьер отъезжает от жилого здания, после чего врезается в припаркованный легковой автомобиль. Удар не остановил робота: он развернулся и продолжил движение по тротуару, фактически скрывшись с места аварии.

Этот случай стал первым в истории российской роботизированной доставки, когда автоматический курьер уехал после столкновения, не дожидаясь сотрудников ГИБДД или владельца пострадавшей машины.

До этого стало известно, что в новых районах Москвы в 2026 году начнут работать беспилотные такси. В настоящий момент подобные такси проходят проходят тестовую эксплуатацию.

Ранее автомобиль такси повис на тросах в Красногорске и попал на видео.