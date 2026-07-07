Автомобиль с человеком опрокинулся на МКАД и попал на видео

В Москве на МКАД легковой автомобиль перевернулся в момент аварии. Об этом сообщает Telegram-канад «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 57-км МКАД (внутр.)», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии машина перевернулась в воздухе и приземлилась на крышу, при этом автомобильные детали разлетелись по дороге. О пострадавших не уточняется.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Кроме того, муковоз попал в жесткое ДТП на ЦКАД.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.