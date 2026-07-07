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Муковоз попал в жесткое ДТП на ЦКАД

В Подмосковье муковоз попал в аварию на ЦКАД
Telegram-канал ДТП и ЧП МОСКВА и МО

В Московской области мусоровоз столкнулся с муковозом. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

»Подмосковье, ЦКАД. Возле Электростали. Муковоз задел мусоровоз», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на месте собрались люди и прибыли спасательные службы. О пострадавших в аварии не сообщается, но заметно, что большегрузы получили повреждения. Кроме того, высыпалась мука.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.

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