«Успокойся»: на видео сняли, как сын упрашивал мать прекратить скандал на АЗС

В Калуге на видео попало, как сын упрашивал водительницу прекратить скандал на АЗС

В Калуге водительница устроила драку из-за очереди на заправке. Об этом сообщает Telegram-канал «ES! - канал Евгения Серкина».

«На одной из АЗС в областном центре произошел конфликт. Женщина отказалась покидать колонку, несмотря на огромную очередь и просьбы других водителей. Даже попытки собственного сына вразумить мать не помогли. В итоге ситуация переросла в потасовку», – говорится в публикации.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как сын упрашивает мать уйти и прекратить скандал, но женщина сопротивляется, кричит на других водителей и оскорбляет калужанку. По данным канала, автомобилисты пытались оттеснить нарушительницу, но та начала активно отбиваться и устроила драку.

До этого в Санкт-Петербурге пассажир автобуса избил пенсионера со слуховым аппаратом. Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина выходит из транспорта и начинает избивать человека. По словам прохожих, пенсионер потерял сознание и лишился слухового аппарата.

Ранее сообщалось, что драка двух водительниц из-за бензина попала на видео.