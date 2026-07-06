Водителям рассказали, что делать, если в России нет нужной запчасти на машину

Fit Service: если водитель в РФ не находит запчасти на авто, то можно взять аналог

Если в России нет нужной запчасти на автомобиль, то можно найти похожую деталь. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказали в пресс-службе сети автосервисов Fit Service.

«Для массовых европейских, японских и китайских моделей рынок аналогов сейчас сильно вырос. Доля неоригинальных деталей для иномарок в России уже превышает 80%. Среди них есть как бюджетные, так и очень достойные по ресурсу бренды запчастей. Задача профессиональной станции — подобрать аналог в оптимальном соотношении цена-качество и дать гарантию на работу и запчасть», – сообщили в компании.

В Fit Service подчеркнули, что, если речь идет о критически важных узлах — рулевом управлении, тормозах, подвеске, системах удержания или элементах кузова — и при этом нет ни оригинала, ни проверенного аналога, эксплуатировать автомобиль нельзя. В такой ситуации единственно правильная тактика — дождаться поставки необходимой детали.

В компании добавили, что из‑за роста цен на запчасти сервисы активно возвращаются к агрегатному ремонту: рулевые рейки, генераторы, турбины и коробки передач теперь восстанавливают, а не меняют целиком. Это позволяет существенно сэкономить без потери надежности.

Ранее стало известно, на какие автомобили в России дольше всего ждать запчасти.