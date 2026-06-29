Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Автомобили

Стало известно, на какие автомобили в России дольше всего ждать запчасти

Fit Service назвал три группы иномарок, на которые дольше всего доставляются запчасти
Fototocam/Shutterstock/FOTODOM

Ситуация с запчастями в России стабилизировалась, но по некоторым брендам и типам деталей сроки ожидания достигают 3–5 месяцев. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказали в пресс-службе сети автосервисов Fit Service.

«По массовым расходникам (фильтрам, колодкам, маслам, ремням, большинству деталей подвески) системного дефицита сейчас нет. Для типичных работ владелец может выбрать запчасти из нескольких брендов достойного качества, и чаще всего это уже не оригинал, а хороший аналог», — отметили в компании.

Сложности сохраняются в трех группах. Первая — оригинальные детали для премиальных европейских, японских и американских иномарок. Ждать электронный модуль, блок безопасности или кузовную деталь можно до 1–3 месяцев. Вторая группа — редкие или возрастные автомобили этих же западных и азиатских брендов. По ним найти запчасти сложнее всего. Третья — экзотические китайские бренды и штучные модели.

Ранее рассказали, что грозит за тюнинг авто в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!