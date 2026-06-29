Стало известно, на какие автомобили в России дольше всего ждать запчасти

Fit Service назвал три группы иномарок, на которые дольше всего доставляются запчасти

Ситуация с запчастями в России стабилизировалась, но по некоторым брендам и типам деталей сроки ожидания достигают 3–5 месяцев. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказали в пресс-службе сети автосервисов Fit Service.

«По массовым расходникам (фильтрам, колодкам, маслам, ремням, большинству деталей подвески) системного дефицита сейчас нет. Для типичных работ владелец может выбрать запчасти из нескольких брендов достойного качества, и чаще всего это уже не оригинал, а хороший аналог», — отметили в компании.

Сложности сохраняются в трех группах. Первая — оригинальные детали для премиальных европейских, японских и американских иномарок. Ждать электронный модуль, блок безопасности или кузовную деталь можно до 1–3 месяцев. Вторая группа — редкие или возрастные автомобили этих же западных и азиатских брендов. По ним найти запчасти сложнее всего. Третья — экзотические китайские бренды и штучные модели.

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