На западе Москвы произошло фатальное ДТП

В Москве велосипедист не выжил в аварии с легковушкой

На западе Москвы произошло серьезное ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водитель легкового автомобиля сбил мужчину при выезде с прилегающей территории, на месте аварии работает ГИБДД и следственно-оперативная группа», – говорится в публикации.

По данным канала, авария произошла на улице Василия Бутылева в Кунцево. В результате произошедшего велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам. На фото заметно, что у транспорта полностью смят и разбит кузов, крыша, треснуты стекла. На месте ДТП собрались люди. В результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью, его 17-летний пассажир не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее ДТП парализовало МКАД.