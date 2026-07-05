Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Автомобили

«Он его вырубил»: на видео сняли, как мужчина нокаутировал пенсионера со слуховым аппаратом

В Петербурге на видео попало, как пассажир автобуса нокаутировал пенсионера
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге пассажир автобуса избил пенсионера со слуховым аппаратом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«По словам очевидцев, мужчина в возрасте заступился за водителя, когда автобусный воин начал агрессировать в салоне и пытаться прорваться в кабину. Его якобы не устроило требование покинуть транспорт в конце маршрута», – говорится в публикации.

Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина выходит из транспорта и начинает избивать человека. По словам прохожих, пенсионер потерял сознание и лишился слухового аппарата. По предварительной информации, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с травмой лица. Полицейские арестовали нарушителя.

До этого в Подмосковье на видео сняли, как бородачи устроили драку со стрельбой на дороге. Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин с ножами дерутся на парковке, затем нарушители выбегают на проезжую часть и громко кричат. На записи также слышно, как в момент конфликта раздаются несколько выстрелов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчину расплющило между многотонными автобусами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что дал миру эксперимент с овечкой Долли и почему среди нас не ходят клоны людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!