«Он его вырубил»: на видео сняли, как мужчина нокаутировал пенсионера со слуховым аппаратом

В Петербурге на видео попало, как пассажир автобуса нокаутировал пенсионера

В Санкт-Петербурге пассажир автобуса избил пенсионера со слуховым аппаратом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«По словам очевидцев, мужчина в возрасте заступился за водителя, когда автобусный воин начал агрессировать в салоне и пытаться прорваться в кабину. Его якобы не устроило требование покинуть транспорт в конце маршрута», – говорится в публикации.

Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина выходит из транспорта и начинает избивать человека. По словам прохожих, пенсионер потерял сознание и лишился слухового аппарата. По предварительной информации, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с травмой лица. Полицейские арестовали нарушителя.

До этого в Подмосковье на видео сняли, как бородачи устроили драку со стрельбой на дороге. Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин с ножами дерутся на парковке, затем нарушители выбегают на проезжую часть и громко кричат. На записи также слышно, как в момент конфликта раздаются несколько выстрелов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчину расплющило между многотонными автобусами.