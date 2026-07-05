Жесткое ДТП: автомобиль вылетел на легковушку и загорелся

В Ижевске автомобиль загорелся в момент серьезного ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

«Появился момент возгорания машины на трассе под Ижевском», - говорится в публикации.

На размещенном в сети видео заметно, что транспорт вылетел на легковую машину, после чего вспыхнул, при этом пламя охватило автомобиль полностью. Кроме того, в результате ДТП вторая машина получила серьезные повреждения: у нее полностью смят и разбит кузов. О пострадавших не сообщается.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам. На фото заметно, что у транспорта полностью смят и разбит кузов, крыша, треснуты стекла. На месте ДТП собрались люди. В результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью, его 17-летний пассажир не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее автомобили воспламенились в массовом ДТП, появились первые кадры.