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Автомобили

Автомобили воспламенились в массовом ДТП, появились первые кадры

На трассе Тюмень-Омск машины с людьми вспыхнули в массовом ДТП
Telegram-канал 360 ЧП

На трассе Тюмень-Омск произошло массовое ДТП с возгоранием. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Предварительно, водитель грузовика Volvo врезался в стоявший на дороге авто «ГАЗ». От удара «ГАЗ» столкнулся с Volkswagen, который затем влетел в прицеп грузового автомобиля. После цепной аварии машины загорелись», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что грузовик выгорел полностью, при этом другие машины получили повреждения. На место прибыли правохранители, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

По данным канала, в результате аварии две пассажирки, девушки 2007 и 2009 годов рождения, получили травмы: прибывшие медики доставили пострадавших в больницу.

До этого в Каменске-Уральском произошло фатальное ДТП с участием Infiniti и отечественной «десятки». В результате аварии Lada разорвало переднюю часть кабины, а ее пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Местные жители рассказали о том, что пассажирами этой машины были трое мужчин и жена одного из них.

Ранее машины с людьми разбились на КАД из-за уток.

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