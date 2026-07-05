Последние секунды жизни россиянки, которую снес Range Rover, попали на видео

В Улан-Удэ иномарка сбила женщину на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Трагедия произошла на улице Бабушкина, возле остановки «Геологическая». По информации Госавтоинспекции, 31-летний водитель Range Rover сбил горожанку, которая рванула через «зебру» на красный», – говорится в публикации.

На записи заметно, как от сильного удара пешехода отрабатывает на несколько метров. По данным канала, травмы, которые получила 62-летняя женщина, оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам. На фото заметно, что у транспорта полностью смят и разбит кузов, крыша, треснуты стекла. На месте ДТП собрались люди. В результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью, его 17-летний пассажир не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее появилось видео момента массового ДТП с 17 авто под Нижним Новгородом.