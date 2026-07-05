На видео попал мощный взрыв электросамоката

В Краснодаре на видео попало, как электросамокат взорвался во дворе дома

В Краснодаре электросамокат взорвался на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«К счастью, очевидцы успели оттащить полыхающий двухколесник от припаркованных автомобилей», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как транспорт воспламеняется, а через несколько секунд взрывается, при этом пламя охватывает самокат полностью.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам. На фото заметно, что у транспорта полностью смят и разбит кузов, крыша, треснуты стекла. На месте ДТП собрались люди. В результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью, его 17-летний пассажир не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее появилось видео момента массового ДТП с 17 авто под Нижним Новгородом.