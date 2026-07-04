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Массовая авария парализовала движение на севере Петербурга

ДТП с участием двух легковушек, двух грузовиков и мотоцикла парализовало КАД
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ДТП на 35-м км внешнего кольца Кольцевой автодороги собрало пробку в среднем и правом рядах. Об этом сообщает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Участниками аварии стали два грузовика КамАЗ, два легковых автомобиля и мотоцикл, уточняется в публикации со ссылкой на очевидцев.

Как пишут очевидцы в соцсетях, участниками аварии стали два грузовика «КамАЗ», две легковушки и мотоцикл.

До этого в результате ДТП в Костроме «Нива» перевернулась через капот, и это попало на видео.

Водитель, управляя автомобилем Nissan X-Trail на регулируемом перекрестке, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем Lada Niva. Об этом сообщило УМВД России по Костромской области в мессенджере Max.

В результате ДТП водитель российского внедорожника получил травмы. На кадрах, снятых уличной камерой наблюдения, видно, что Lada Niva в момент столкновения перевернулась через капот, а затем упала на левый бок.

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