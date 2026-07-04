Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Автомобили

Два человека не выжили в результате ДТП с большегрузом и Honda Insight

В Забайкалье произошло фатальное столкновение Honda Insight и грузовика

4 июля на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в Читинском округе произошло столкновение двух транспортных средств: легкового Honda Insight и грузового автомобиля. В результате ДТП двое участников не выжили, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Забайкалья».

На кадрах видео, зафиксировавшего последствия, видно, что Honda Insight превратилась в груду металла, а грузовик воспламенился и в итоге выгорел до тла.

До этого десятилетний мальчик на квадроцикле не выжил после наезда Toyota с пьяным водителем.

Водитель автомобиля Toyota Noah, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автомобильной дороге в Павлово-Посадском городском округе, когда совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении квадроциклом под управлением 10-летнего мальчика.

В результате дорожной аварии водитель квадроцикла получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик не выжил.

Ранее жителя Германии лишили прав за то, что тот включил дворники.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!