Два человека не выжили в результате ДТП с большегрузом и Honda Insight

В Забайкалье произошло фатальное столкновение Honda Insight и грузовика

4 июля на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в Читинском округе произошло столкновение двух транспортных средств: легкового Honda Insight и грузового автомобиля. В результате ДТП двое участников не выжили, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Забайкалья».

На кадрах видео, зафиксировавшего последствия, видно, что Honda Insight превратилась в груду металла, а грузовик воспламенился и в итоге выгорел до тла.

До этого десятилетний мальчик на квадроцикле не выжил после наезда Toyota с пьяным водителем.

Водитель автомобиля Toyota Noah, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автомобильной дороге в Павлово-Посадском городском округе, когда совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении квадроциклом под управлением 10-летнего мальчика.

В результате дорожной аварии водитель квадроцикла получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик не выжил.

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