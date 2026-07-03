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Автомобили

Названы пять подержанных автомобилей, которые не стоят своих денег

«За рулем» перечислил 5 автомобилей, которые продают дороже их истинной цены
Karolis Kavolelis/Shutterstock

Эксперт журнал «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал вторичный рынок России и назвал пять моделей, за которые продавцы просят явно завышенную цену. По словам специалиста, переоценены почти все японские, немецкие и корейские автомобили, проданные в стране до 2022 года.

Главная причина — мнимый дефицит, который на самом деле отсутствует, а также растущий утильсбор, который поднимает цены на новые машины, ввозимые по параллельному импорту, и подтягивает за собой стоимость подержанных авто.

Среди лидеров по переоценке — Toyota RAV4, где версии с вариатором стоят на 200–300 тыс. рублей дороже своих реальных качеств, тогда как адекватную цену имеют только модификации с гидроавтоматом. Средняя цена 10-летнего RAV4 с пробегом достигает 2,3 млн рублей, а после 140 тыс. километров вариаторы часто выходят из строя.

Kia Rio по начинке близок к Hyundai Solaris, но на вторичном рынке стоит в среднем на 50 тыс. рублей больше (950 тыс. против 900 тыс.). Hyundai Tucson и Kia Sportage технически практически идентичны, но Tucson дороже на 110 тыс. рублей (1,9 млн против 1,79 млн).

Skoda Octavia и Volkswagen Jetta имеют общую платформу и одинаковые агрегаты, однако Octavia оценивается на 100 тыс. рублей дороже (1,3 млн против 1,2 млн). Toyota Corolla 11-го поколения продается в среднем за 1,45 млн рублей, что значительно выше прямых конкурентов, при этом она уступает им в размерах и предлагалась только с вариатором, который после 150 тыс. километров часто выходит из строя.

Эксперт советует в качестве альтернативы переоцененным моделям присмотреться к Mazda CX-5 (дешевле RAV4 на 350 тыс. рублей) и Mazda 3 (без вариатора, интереснее и доступнее Corolla). Главный вывод — в случаях с RAV4 и Corolla покупатели переплачивают исключительно за популярность бренда.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее Dongfeng объявил о повышении цен на модели Huge и Mage с июля 2026 года

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