Стало известно наказание для школьницы, которая с бородачами обманула водителя

В Москве под домашний арест отправили участницу группы автоподставщиков. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Участницу банды автоподставщиков, напавших на полицейского в центре Москвы, отправили под домашний арест на один месяц», – говорится в публикации.

По данным канала, при задержании у нарушительницы нашли наркотики.

Инцидент произошел накануне возле Китай-города. Водитель, двигавшийся со скоростью 9–10 км/ч, сообщил, что об его машину ударилась девушка. Почти сразу ее друзья потребовали 10 тысяч рублей, пригрозив, что иначе пострадавшая напишет заявление, и тогда заплатить придется уже больше. Мужчина не поддался на шантаж и позвонил в полицию. Прибывший инспектор попросил у девушки показать документы, но друзья москвички начали угрожать сотруднику. В сети появились кадры конфликта. На записи видно, как мужчины с бородой ударяют работника ГИБДД, при этом один из нарушителей толкает его сзади. Через несколько минут злоумышленники скрылись.

30 июня стало известно о задержании автоподставщиков в Подмосковье.

Ранее сибиряк расстрелял пассажира Nissan на дороге.