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«Эпично улетел»: грузовик с человеком упал с косогора, и это попало на камеру

Во Владивостоке на видео попало, как грузовик эпично улетел в косогора

Во Владивостоке автомобиль вылетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Нейбута на видео попал момент, как грузовик эпично улетел с косогора. Сам момент удалось записать на камеру», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как машина проваливается и падает в кювет. О состоянии водителя и других обстоятельства произошедшего не сообщается.

До этого в Каменске-Уральском произошло фатальное ДТП с участием Infiniti и отечественной «десятки». В результате аварии Lada разорвало переднюю часть кабины, а ее пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Местные жители рассказали о том, что пассажирами этой машины были трое мужчин и жена одного из них.

Также в Ленинградской области мотоциклисту оторвало ногу при столкновении с внедорожником в Комарово. На размещенных в сети кадрах слышно, как мужчина кричит от боли, при этом очевидцы оказывают пострадавшему первую помощь.

Ранее автомобиль с россиянами разворотило в жестком ДТП.

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