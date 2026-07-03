Видео: в Ленобласти взорвался гараж с человеком

В Ленобласти на видео попало, как гараж с человеком разворотило мощным взрывом

В городе Сестрорецке Ленинградской области самодельный обогреватель взорвался в гараже. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Все произошло 2 июля в одном из гаражных кооперативов. Взрывной волной вынесло двери и разрушило крышу помещения. Никто не пострадал. По данным МЧС, причиной ЧП стал взрыв самодельной системы отопления», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после взрыва из помещения выходит человек.

До этого в Каменске-Уральском произошло фатальное ДТП с участием Infiniti и отечественной «десятки». В результате аварии Lada разорвало переднюю часть кабины, а ее пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Местные жители рассказали о том, что пассажирами этой машины были трое мужчин и жена одного из них.

Также в Ленинградской области мотоциклисту оторвало ногу при столкновении с внедорожником в Комарово. На кадры попали первые минуты после аварии.

Ранее машины с людьми разбились на КАД из-за уток.