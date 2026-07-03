Видео: машины с людьми разбились на КАД из-за уток

В Петербурге на видео попало, как утки устроили массовое ДТП на КАД

В Санкт-Петербурге на 30 километре КАД утки устроили массовую аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«Мама-утка повела свой выволок через скоростную автомагистраль в 16:35. Внешнее кольцо они преодолели, а на внутреннем попали в поток машин. Автомобилисты пытались затормозить, в результате чего «УАЗ Патриот» и «Шевроле», столкнулись. Нескольким водителям удалось увернуться и избежать новых аварий, но пернатые попали под колеса», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как из-за птиц три автомобиля врезаются друг в друга, после ДТП водители выходят из машин.

До этого в Каменске-Уральском произошло фатальное ДТП с участием Infiniti и отечественной «десятки». В результате аварии Lada разорвало переднюю часть кабины, а ее пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Местные жители рассказали о том, что пассажирами этой машины были трое мужчин и жена одного из них.

Ранее сообщалось о жестком ДТП на КАД с участием байкера.