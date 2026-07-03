Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Автомобили

Названы привычки водителей, сокращающие ресурс вариатора в разы

Автодом перечислил восемь плохих привычек водителя, сокращающих ресурс вариатора
Shutterstock/FOTODOM

Срок гарантийной службы бесступенчатой трансмиссии (CVT) составляет 200–300 тысяч километров, но неправильное обслуживание и улучшение силового агрегата способны сильно сократить ресурс вариатора в несколько раз. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «Автодом» Сергей Плетнев.

«Самое опасное для вариатора — это тюнинг двигателя. Увеличение крутящего момента, на который агрегат не рассчитан, сокращает его ресурс в разы. Нельзя менять масло только через сливную пробку, нужна полная замена через обменник или с разбором поддона. Она стоит дороже, но вымывает стружку и продукты износа, образующиеся во время эксплуатации машины», — рассказал Плетнев.

Ресурс вариатора сокращают и другие факторы, отметил эксперт. По его словам, главный враг ремня или цепи вариатора — резкие старты с места, когда педаль газа нажимается в пол. Также CVT не любит буксировку тяжелых прицепов и постоянную высокую нагрузку на низких оборотах. На длительных остановках на светофорах водителям не стоит оставлять рычаг в положении Drive — лучше переключаться в Neutral, чтобы снизить паразитную нагрузку.

Зимой специалист посоветовал прогревать автомобиль 2–3 минуты на холостых оборотах, чтобы масло в коробке прогрелось и стало жидким — тогда ремень меньше изнашивается. Летом важно следить за охлаждением: забитый пухом и грязью радиатор вариатора (часто является общим с двигателем) приводит к перегреву.

Плетнев также напомнил, что масло в бесступенчатой трансмиссии необходимо менять строго по регламенту (обычно каждые 40–60 тыс. километров) и использовать только оригинальные жидкости, поскольку агрегат критичен к вязкости и фрикционным свойствам.

Ранее были названы цвета антифриза, которые сигнализируют о поломке автомобиля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!