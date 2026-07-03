Названы привычки водителей, сокращающие ресурс вариатора в разы

Срок гарантийной службы бесступенчатой трансмиссии (CVT) составляет 200–300 тысяч километров, но неправильное обслуживание и улучшение силового агрегата способны сильно сократить ресурс вариатора в несколько раз. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «Автодом» Сергей Плетнев.

«Самое опасное для вариатора — это тюнинг двигателя. Увеличение крутящего момента, на который агрегат не рассчитан, сокращает его ресурс в разы. Нельзя менять масло только через сливную пробку, нужна полная замена через обменник или с разбором поддона. Она стоит дороже, но вымывает стружку и продукты износа, образующиеся во время эксплуатации машины», — рассказал Плетнев.

Ресурс вариатора сокращают и другие факторы, отметил эксперт. По его словам, главный враг ремня или цепи вариатора — резкие старты с места, когда педаль газа нажимается в пол. Также CVT не любит буксировку тяжелых прицепов и постоянную высокую нагрузку на низких оборотах. На длительных остановках на светофорах водителям не стоит оставлять рычаг в положении Drive — лучше переключаться в Neutral, чтобы снизить паразитную нагрузку.

Зимой специалист посоветовал прогревать автомобиль 2–3 минуты на холостых оборотах, чтобы масло в коробке прогрелось и стало жидким — тогда ремень меньше изнашивается. Летом важно следить за охлаждением: забитый пухом и грязью радиатор вариатора (часто является общим с двигателем) приводит к перегреву.

Плетнев также напомнил, что масло в бесступенчатой трансмиссии необходимо менять строго по регламенту (обычно каждые 40–60 тыс. километров) и использовать только оригинальные жидкости, поскольку агрегат критичен к вязкости и фрикционным свойствам.

Ранее были названы цвета антифриза, которые сигнализируют о поломке автомобиля.