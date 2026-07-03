В Пакистане в разы выросло число погибших при падении микроавтобуса в овраг

Samaa TV: 40 человек погибли при падении микроавтобуса в овраг в Пакистане

Количество погибших при падении пассажирского микроавтобуса в овраг на севере Пакистана увеличилось до 40 человек. Об этом сообщил телеканал Samaa TV.

«Число погибших <...> выросло до 40 человек», — говорится в материале.

В нем отмечается, что еще восемь человек получили травмы и были доставлены в больницы. Сейчас на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

ДТП произошло 3 июля в округе Сват, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана. Изначально сообщалось об 11 погибших. По данным телеканала Dunya News, в том числе среди них были женщины и дети.

16 июня легковой автомобиль и пассажирская «Газель» столкнулись в Гагаринском районе Саратова. Авария произошла недалеко от поселка Соколовый. В региональной службе спасения рассказали, что пострадали 11 человек. Двое из них в момент ДТП находились в салоне легковой машины, еще девять — в «Газели». Одного из пострадавших — мужчину 1967 года рождения — отправили в отделение реанимации. Остальных доставили в медицинские учреждения, им также была оказана необходимая помощь.

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