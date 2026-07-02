Выяснилось, что грозит гаишнику, выстрелившему школьнику в голову

Сотруднику ДПС, который выстрелил в голову подростку во время погони в Карелии, согласно действующему уголовному кодексу, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал автомобильный адвокат Лев Воропаев.

«Если будет установлено, что он неправомерно применял огнестрельное оружие, то есть не предпринял все возможные меры для остановки транспортного средства без применения оружия, знал ли, что автомобилем управляет несовершеннолетний, создавала ли машина реальную угрозу безопасности дорожного движения — при установлении этих факторов сотрудник полиции может быть привлечен к уголовной ответственности», — подчеркнул адвокат.

По его словам, если следователи докажут, что полицейский не проверил указанные обстоятельства и не использовал достаточных мер для остановки автомобиля, а сразу применил оружие, его действия будут квалифицированы по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Инцидент произошел 30 июня. Наряд ДПС попытался остановить автомобиль, за рулем которого был подросток. В момент погони гаишник выстрелил в водителя и ранил его в голову. Школьника госпитализировали в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье подросток на Lada попал под обстрел.