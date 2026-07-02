BMW с женщиной влетела в столб, момент ДТП попал на камеру

В Краснодаре на видео попало, как BMW с женщиной в салоне разбилась об столб

В Краснодаре иномарка на скорости влетела в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«33-летняя женщина на BMW не справилась с управлением — машина вылетела на тротуар рядом с остановкой на углу Красных Партизан и Каляева. В ДТП никто не пострадал», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина на скорости врезается в столб, при этом автомобильные детали разлетаются по дороге. По данным канала, теперь нарушительницу могут обязать оплатить ремонт светофоров.

До этого в Каменске-Уральском произошло фатальное ДПТ с участием Infiniti и отечественной «десятки». В результате аварии «десятке» разорвало переднюю часть кабины, а ее пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Местные жители рассказали о том, что пассажирами этой машины были трое парней и жена одного из них.

Также в Ленинградской области мотоциклисту оторвало ногу при столкновении с внедорожником в Комарово. На кадры попали первые минуты после аварии.

Ранее автомобиль с человеком в салоне совершил кульбит и попал на видео.