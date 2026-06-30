Кульбит автомобиля с человеком в салоне попал на видео

В Краснодаре на видео попало, как иномарка с человеком опрокинулась в жестком ДТП

В Краснодаре машина опрокинулась в серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Серая иномарка перестраивалась, но не уступила дорогу, из-за чего в нее въехал черный автомобиль. От удара тот перевернулся, но при этом максимально точно попал в парковочное место», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по дороге, при этом после ДТП к поврежденному транспорту подходят очевидцы,а водитель самостоятельно выбирается из иномарки. О состоянии автомобилиста не сообщается.

До этого московский Дептранс сообщил о перекрытии на улице Маршала Тимошенко. Публикации об ограничении движения появилась в 10:29 (мск). Кроме того, в настоящее время дорога перекрыта на 60 километре внешней стороны МКАД. Там произошло массовое ДТП с участием большегруза. На размещенных в сети кадрах видно, что на МКАД прибыли оперативные службы города: сотрудники МЧС, три патрульных автомобиля и три реанимобиля с медиками.

Ранее челябинец на авто перевернулся в воздухе и напал на бригаду скорой.