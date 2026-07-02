Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Автомобили

Возрожденная российская марка «Руссо-Балт» не смогла создать свой первый SUV

Руссо-Балт не представит свой первый кроссовер в 2026 году, как планировал
Руссо-Балт

Российская компания «Руссо-Балт», которая ранее наметила публичный дебют нового кроссовера С55 на июнь 2026 года, не сможет этого сделать. Об этом «Газете.Ru» сообщили в самой компании. Первоначальные планы оказались излишне оптимистичными, сейчас кроссовер находится на стадии инжиниринга.

«В настоящий момент модель Ф20 (коммерческий фургон — «Газета.Ru») собирается и готовится к передаче в сертификацию. Модель С55 (кроссовер — «Газета.Ru») проектируется, очень надеемся, что осенью начнем тестирования модели», — сообщили корреспонденты «Газета.Ru» в компании.

До этого «Руссо-Балт» анонсировал показ своего первого SUV в июне 2026 года. Ожидается, что «Руссо-Балт С55» будет полностью электрическим полноприводным кроссовером. Ключевая особенность машина станет кузов из нержавеющей стали и угловатый дизайн в стиле Tesla Cybertruck с рублеными панелями и характерной оптикой.

Длина С55 составляет 5450 мм, ширина — 2120 мм, высота — 1800 мм, а колёсная база — 3035 мм. Базовая версия должна быть представлена с двумя электромоторами (550 л.с.). Ожидаемый разгон до 100 км/ч составит 6 секунд, а максимальная скорость — 210 км/ч. заявленный запас хода — до 500 км. Опционально обещана 1000-сильная версия с четырьмя моторами, пневмоподвеской и гибридной установкой.

В базе — 20-дюймовые кованые диски, панорамная крыша, кожаный салон с подогревом и вентиляцией, 15-дюймовый экран, камеры кругового обзора и аудиосистема. Цена стартовой версии — 8 млн рублей.

«Руссо-Балт» позиционировал С55 как конкурента Lexus LX, BMW X6, Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GLS.

Ранее сообщалось, что обновленный УАЗ «Патриот» получит спецверсию для жесткого бездорожья.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!