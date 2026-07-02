Возрожденная российская марка «Руссо-Балт» не смогла создать свой первый SUV

Руссо-Балт не представит свой первый кроссовер в 2026 году, как планировал

Российская компания «Руссо-Балт», которая ранее наметила публичный дебют нового кроссовера С55 на июнь 2026 года, не сможет этого сделать. Об этом «Газете.Ru» сообщили в самой компании. Первоначальные планы оказались излишне оптимистичными, сейчас кроссовер находится на стадии инжиниринга.

«В настоящий момент модель Ф20 (коммерческий фургон — «Газета.Ru») собирается и готовится к передаче в сертификацию. Модель С55 (кроссовер — «Газета.Ru») проектируется, очень надеемся, что осенью начнем тестирования модели», — сообщили корреспонденты «Газета.Ru» в компании.

До этого «Руссо-Балт» анонсировал показ своего первого SUV в июне 2026 года. Ожидается, что «Руссо-Балт С55» будет полностью электрическим полноприводным кроссовером. Ключевая особенность машина станет кузов из нержавеющей стали и угловатый дизайн в стиле Tesla Cybertruck с рублеными панелями и характерной оптикой.

Длина С55 составляет 5450 мм, ширина — 2120 мм, высота — 1800 мм, а колёсная база — 3035 мм. Базовая версия должна быть представлена с двумя электромоторами (550 л.с.). Ожидаемый разгон до 100 км/ч составит 6 секунд, а максимальная скорость — 210 км/ч. заявленный запас хода — до 500 км. Опционально обещана 1000-сильная версия с четырьмя моторами, пневмоподвеской и гибридной установкой.

В базе — 20-дюймовые кованые диски, панорамная крыша, кожаный салон с подогревом и вентиляцией, 15-дюймовый экран, камеры кругового обзора и аудиосистема. Цена стартовой версии — 8 млн рублей.

«Руссо-Балт» позиционировал С55 как конкурента Lexus LX, BMW X6, Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GLS.

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