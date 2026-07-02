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Машина всмятку: в Тверской области авто с людьми подкинуло в серьезном ДТП

В Тверской области автомобиль с людьми разорвало пополам в жесткой аварии
МЧС России

В районе деревни Моржевец Удомельского округа произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. Об этом сообщило издание «ТВТверь».

В результате аварии одному из автомобилей срезало половину кабины. Ударной волной его отбросило в кювет. На место происшествия прибыли спасатели. Они ликвидировали последствия аварии. По данным регионального издания, в ДТП есть один пострадавший.

До этого в Каменске-Уральском произошло фатальное ДПТ с участием Infiniti и отечественной «десятки». В результате аварии «десятке» разорвало переднюю часть кабины, а ее пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Местные жители рассказали о том, что пассажирами этой машины были трое парней и жена одного из них.

Также в Ленинградской области мотоциклисту оторвало ногу при столкновении с внедорожником в Комарово. На кадры попали первые минуты после аварии.

Ранее МЧС Кузбасса опубликовало видео с места фатального ДТП автобуса и грузовика

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