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«Большой Лебовски» по-краснодарски: мужчина в халате на Mercedes разбил три авто на парковке

Мужчина в образе героя фильма «Большой Лебовски» протаранил три машины под Краснодаром
Кадр из видео/Telegram-канал «Kub Mash»

Под Краснодаром мужчина в халате на Mercedes разбил припаркованные машины у подъезда, сообщает Kub Mash.

«В шесть утра жители проснулись от громкого бабаха. Между домами №24 и 32 иномарка на полном ходу протаранила не меньше трёх авто. Из салона вылез водитель в домашнем и пассажир помладше. Очевидцы говорят, оба были с крепким запахом перегара», — сообщает канал.

Единственным, кому повезло этим утром, оказался случайный прохожий: он успел отойти за несколько секунд до того, как искореженные машины полетели на тротуар, отмечается в сообщении.

«Большой Лебовски» (1998) — культовая криминальная комедия братьев Коэн, которая со временем приобрела статус одного из самых любимых фильмов поколения. В нем главный герой ходит в домашнем халате.

До этого в Санкт-Петербурге водитель иномарки украл бензин на заправочной станции. Инцидент произошел на Пулковском шоссе. Автомобилист на Hyundai заправил иномарку и уехал, не заплатив, ущерб составил 3,5 тыс. рублей.

Ранее мужчина украл бензин на заправке.

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