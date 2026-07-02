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В Карелии водитель сгорел в Renault Logan после ДТП

В Карелии водитель загорелся в Renault Logan после жесткой аварии
Госавтоинспекция Карелии

В Карелии водитель загорелся в иномарке после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Авария произошла сегодня примерно в 15:40, на дороге, ведущей к станции Надвоицы в Сегежском районе. По предварительным данным, 60-летний водитель за рулем Renault Logan допустил занос своего автомобиля, не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. После этого автомобиль загорелся», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате ДТП иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта выгорел салон, при том разбился капот и бампер. По данным канала, водитель Renault получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали пассажира: в каком состоянии человек не сообщается.

До этого в Московской области произошло серьезное ДТП с участием иномарок. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее водитель заживо сгорел в иномарке после жесткого ДТП.

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