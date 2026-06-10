GAC снизил цены на кроссовер GS8 в России

Кроссовер GAC GS8 подешевел в России на 150 тысяч рублей

Китайский бренд GAC объявил о прямых скидках на свой флагманский кроссовер GS8. Дисконт составляет 150 тыс. рублей и действует на машины как 2025, так и 2026 года выпуска, сообщает портал «Автоновости дня».

После снижения цен модель стала заметно доступнее. Автомобили 2025 года теперь стоят от 4,2 млн до 5 млн рублей. «Свежие» версии 2026 года — от 4,4 млн до 5,2 млн рублей.

Все комплектации получают одинаковую скидку — 150 тыс. рублей. В линейку входят версии GL, GT, GX Premium и GX Traveller.

Техника у GS8 безальтернативная. Под капотом — 2,0-литровый турбомотор на 231 лошадиную силу и 380 Нм крутящего момента. В паре с ним работают восьмиступенчатый автомат Aisin и полный привод с муфтой, подключающей заднюю ось при пробуксовке или в режимах «Снег», «Грязь», «Песок».

Напомним, скоро в России ждут еще один флагман GAC — гибридный кроссовер S9 в единственной топ-комплектации SX Premium.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что «Москвич» анонсировал выпуск гибридного автомобиля в 2027 году.