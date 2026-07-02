В Москве задержали школьницу, которая с бородачами обманывала водителей

В Москве задержали 16-летнюю девочку, которая пыталась инсценировать аварию и обмануть водителя. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.

«Эпизод относится к событиям, предшествовавшим нападению на полицейского», - отметили в ведомстве.

Инцидент произошел накануне возле Китай-города. Водитель, двигавшийся со скоростью 9–10 км/ч, сообщил, что об его машину ударилась девушка. Почти сразу ее друзья потребовали 10 тысяч рублей, пригрозив, что иначе пострадавшая напишет заявление, и тогда заплатить придется уже больше. Мужчина не поддался на шантаж и позвонил в полицию. Прибывший инспектор попросил у девушки показать документы, но друзья москвички начали угрожать сотруднику. В сети появились кадры конфликта. На записи видно, как мужчины с бородой ударяют работника ГИБДД, при этом один из нарушителей толкает его сзади. Через несколько минут злоумышленники скрылись.

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