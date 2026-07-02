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Автомобили

Появились первые кадры Volkswagen ID.Tiguan на дорогах

Фотошпионам удалось добыть первые кадры нового Volkswagen ID.Tiguan
carscoops.com

Недавно фотошпионы засняли прототип новинки Tiguan во время испытаний в Альпах. Об этом сообщил Carscoops.

Автомобиль, замаскированный под нынешнее поколение, получил закрытую решетку радиатора (как у обновленных ID. Polo и ID.3 Neo), новый передний бампер с горизонтальными планками вместо сотовой сетки и измененный блок датчиков.

Сбоку обращают на себя внимание новые двери, более плоская линия плеч, традиционные дверные ручки и обтекаемая нижняя облицовка. Также изменились задняя стойка и третье боковое стекло. Корма полностью переработана: новые бампер, диффузор, крышка багажника и задние фонари.

В салоне ожидаются новая приборная панель, улучшенные дисплеи и обновленный руль. Технически ID. Tiguan построят на платформе MEB+ с батареями на 58 и 79 кВт⋅ч, зарядной мощностью около 183 кВт и модернизированными двигателями с повышенной эффективностью.

Более детальная информация появится к концу 2026 года или в начале 2027-го.

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