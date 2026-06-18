Названы новые модели Hongqi, которые появятся в России в 2026 году

До конца года на рынок РФ выйдет модернизированный седан H5

Исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев в интервью изданию «Автопилот» рассказал о расширении модельного ряда бренда 2026 году.

«В этом году мы планируем вывести на рынок обновленную версию нашего самого популярного седана H5. Будет изменение и интерьера, и экстерьера. Также в 2026 году ожидаем обновления HS3 и HS5, но детальной информации пока нет», — сообщил Савельев.

Он также сообщил, что полностью электрический флагманский внедорожник Hongqi E-HS9 сохраняет действующую сертификацию на российском рынке. Это означает, что у компании есть техническая возможность возобновить его поставки, если возникнет устойчивый спрос со стороны клиентов и дилеров.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.