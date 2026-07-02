Массовое ДТП произошло на Тульской транзитной эстакаде в Москве

На Тульской транзитной эстакаде в Москве произошло массовое ДТП

На юге Москвы столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Движение в районе ДТП движение затруднено на 4 км и осуществляется по одной полосе из трех. Водителей просят искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Санкт-Петербурге водитель иномарки украл бензин на заправочной станции. Инцидент произошел на Пулковском шоссе. Автомобилист на Hyundai заправил иномарку и уехал, не заплатив, ущерб составил 3,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве